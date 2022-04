Aria di primavera a Monteleone d’Orvieto

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il Comune di Monteleone d’Orvieto in collaborazione con la Pro loco e le associazioni locali rilanciano il marchio ‘De.Co.’ (Denominazione comunale), creato per la riscoperta della cultura monteleonese. Patrocinata e finanziata dal Gal Trasimeno-Orvietano, ad aprire la bella stagione sarà la manifestazione ‘Primavera monteleonese. Itinerari alla riscoperta dell’identità locale, del cibo e della cultura’, in programma dal 23 al 25 aprile.

La manifestazione

Una week experience all’insegna della cultura del cibo, che coinvolgerà luoghi storici del centro, con un programma ricco di eventi, incontri sul tema ‘De.Co.’ e distretto alimentare, conferenze sulla tela monteleonese del Perugino, degustazioni, approfondimenti scientifici, showcooking, mercato dei prodotti ‘De.Co.’ e locali, corsi di formazione, attività per i più piccoli pensate per intrattenere. «Dopo l’ottimo risultato ottenuto e l’interesse suscitato nella passata edizione – si legge in una nota del Comune – abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa con una nuova manifestazione che lega cibo, tradizioni e cultura. L’obiettivo da una parte è rilanciare il marchio ‘De.Co.’ che purtroppo a causa della pandemia ha subito una battuta di arresto e allo stesso tempo vorremmo far conoscere un’interessante iniziativa per la promozione della cultura del nostro territorio che è la nascita del Comitato della Pro loco per la tutela del patrimonio culturale monteleonese e dare la dovuta importanza alla tela della scuola del Perugino che si trova presso la chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo».