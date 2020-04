Arrone, Bartolini dona e ‘coltiva speranza’

Solidarietà ad Arrone (Terni) da parte della famiglia Bartolini, titolare dell’omonima azienda che produce olio e prodotti agro alimentari, eccellenze umbre apprezzate in tutto il mondo. L’azienda Bartolini ha infatti donato circa 3 mila pacchi fra pasta, olio e legumi, che andranno a sostenere le famiglie più bisognose e colpite durante la difficile emergenza coronavirus.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Felicità e consapevolezza

Entusiasta il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia: «Un gesto di straordinaria solidarietà quello dell’azienda Bartolini, nei confronti della comunità arronese e per questo li ringrazio. La donazione – dice Di Gioia – verrà utilizzata per confezionare i pacchi nei confronti delle famiglie che hanno bisogno in questo momento di particolare criticità. Colgo l’occasione per ringraziare la Protezione civile e la Caritas e tutti coloro che a vario titolo permetteranno la consegna dei pacchi alimentari». A spiegare il senso del gesto è la stessa famiglia Bartolini: «Ci tenevamo a stare vicino alla gente del nostro comune in questo momento davvero difficile. Per noi che lavoriamo i frutti della nostra terra, più di altri è importante il verbo ‘coltivare’. E allora è con immenso piacere che con questa donazione speriamo di coltivare speranza, senso di appartenenza e senso di comunità».