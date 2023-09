Arrone, domenica c’è il rafting e pranzo di fine estate dell’Aps

Domenica 24 settembre è in programma l’appuntamento di fine estate targato integramente Aps, l’associazione ternana di promozione sociale che mette in contatto operatori socio-sanitari e persone e famiglie con disabilità. Ad Arrone, a partire dalle 10, sarà possibile prendere parte, in sicurezza, all’avventura del rafting lungo il fiume Nera alla quota di 20 euro a persona. A seguire, è previsto un pranzo sociale a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie entro giovedì 21), a disposizione la presidente dell’associazione, Federica Carafani, al numero: 393.6019575.

Una buona azione

«Quella di domenica 24 settembre – commentano dall’associazione – sarà la giornata ideale per salutare in allegria la bella stagione e contestualmente contribuire a una buona azione: portare luce e colore tra i bambini con disabilità, tutti quelli che hanno bisogno di un percorso di cura e assistenza presso il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Terni. L’iniziativa pranzetto e rafting è promossa infatti per raccogliere fondi per la realizzazione del progetto di Simona Zoo, nota artista ternana, che prevede un restyling della struttura dedicata a bambini e ragazzi con patologie psicomotorie, che possa portare luce e colore in quei locali che oggi appaiono in uno stato quasi di abbandono: 1.500 metri quadrati di cemento, con la presenza antiestetiche doghe in legno. La progettualità prevede, in quello spazio, un intervento per un budget di 10 mila euro e un piccolo sforzo economico da parte di molti potrebbe regalare sorrisi senza prezzo. La personalizzazione dell’intero reparto vuole seguire il filo conduttore del racconto di ‘Cicci-eroi quotidiani’ che accompagnano i bambini e di tutte le altre persone che si ritroveranno nella struttura, in una favola contemporanea di bontà, di positività, di cura visuale, sociale e contenutistica».