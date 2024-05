Arrone: domenica c’è la ‘Giornata nazionale delle miniere’

Domenica 26 maggio, a Buonacquisto di Arrone, si festeggia la 16esima edizione della ‘Giornata nazionale delle miniere’, appuntamento che da anni il Comune di Arrone, in collaborazione con l’associazione Buonacquisto Insieme, porta avanti con tenacia in ricordo di quella che è stata una storia importante della Valnerina.

Alle 10 partenza per la tradizionale passeggiata lungo il sentiero del Parco minerario Valentino Paparelli, rinnovato nella segnaletica storico turistica, un percorso ad anello, dove si possono ammirare i resti degli antichi insediamenti operai, che poi ripoterà i visitatori al punto di partenza in paese. Alle 12, grazie al il sostegno della fondazione Carit, si darà il via al il nuovo allestimento per il Centro visite Parco minerario Valentino Paparelli, progetto importante per la comunità di Buonacquisto che rappresenterà non solo un’occasione di promozione e valorizzazione turistica del Parco, ma anche un centro ospitante per attività culturali.

Buonacquisto da sempre esempio di archeologia industriale della Valnerina da anni continua nel suo percorso di diffusione e promozione di un luogo magico come le miniere, volano economico per questo paese di montagna. Alle 13 si va alla scoperta del pranzo del minatore con piatti della tradizione e racconti narranti, un momento conviviale a cura della Pro loco di Arrone per arricchire la giornata con i sapori del territorio. Un viaggio immaginifico seguendo voci, ombre e racconti della miniera alle 15 con lo spettacolo teatrale Memorie di miniera a cura di Stefano de Majo, accompagnato da musiche dal vivo di Stefano Angelici, sax tenore; evento gratuito a cura dell’associazione Buonacquisto Insieme.