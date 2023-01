Artista ternano selezionato per un prestigioso concorso internazionale di arte contemporanea

C’è anche il ternano Roberto Caprioli – alias Doi Coimbra – fra i diciotto artisti selezionati dalla giuria di esperti per il prestigioso concorso internazionale Yicca 22/23. Le opere sono esposte al 28 di piazza Di Pietra, a Roma, ed oltre a Doi Coimbra ci sono Andrea Bettancini, Andrea Simone Peruzzo, Claralucia Sarmiento, Diego Randazzo, Edina Soós, Fabrizio Pedrali, Hannes Köcher, Heejung Han, Ilaria Franza, Jenifher Barbuto, Khatuna Dvali, Klaudia Szot, Luca Di Bartolo, Masha Adamova, Matthias Lück, Thomas Schlereth, Yi Sun.

Le opere e la mostra

«Ogni artista – si legge nel counicato – attraverso mezzi diversi, indaga le prospettive multi-sfaccettatura e dell’essere umano, mostrando nuovi concetti innovativi. Le opere dei vari artisti inclusi in questa mostra risuonano con i principali culturali contemporanei, realtà economiche e politiche vissute come parte della vita quotidiana e attraverso il globo. La mostra ripercorre le attuali tendenze dell’arte contemporanea emergente, spaziando diverse generazioni, le loro pratiche che attraversano le discipline della creazione artistica contemporanea».

Alla ricerca di nuovi talenti

«Yicca – spiegano gli organizzatori – è un progetto ambizioso in materia di trasparenza, confronto e ricerca di nuovi talenti artistici. Oggi diventa sempre più difficile soddisfare le esigenze del mercato dell’arte, in particolare affrontando la sfida di competere con il numero sempre crescente di artisti emergenti nel campo dell’arte contemporanea. Yicca è stata fondata nel 2009 sotto la grande influenza di nuovi modi di fare arte e pensare arte che recentemente hanno scoperto molte forme sorprendenti e insolite. L’obiettivo principale di Yicca è quello di capire e migliorare nuovi talenti che in questo bellissimo caos sono in grado di interpretare meglio la prossima arte».

Il concorso

«L’obiettivo del concorso è quello di promuovere gli artisti iscritti, dando loro la possibilità di entrare nel mercato internazionale dell’arte contemporanea. Yicca 22/23 è la naturale continuazione del concorso Yicca 2022, dove il più grande successo ha spinto l’associazione ad ampliare le sue relazioni e collaborazioni con gallerie e professionisti. Gli artisti sono stati scelti da una giuria internazionale, selezionata tra i critici d’arte, tutti di fama internazionale».

Chi è Doi Coimbra (Roberto Caprioli)

Artista originario di Terni, il suo percorso di studi e lavorativo riguarda ambiti che con l’arte hanno poco a che fare: laurea in scienze politiche e corsi post-universitari a cui seguono svariati anni passati nell’ambito della consulenza commerciale, del marketing e in quello imprenditoriale. Da sempre appassionato di fotografia e affascinato dal lato estetico delle cose, da autodidatta, inizia a interessarsi concretamente ad un ramo specifico della pittura, quello dell’astratto. Questo scenario infatti lo ha sempre attratto, fino a sedurlo, vedendo in quelle linee sfumature, contrasti, forme e immagini apparentemente senza ordine e senso, un interessante contesto e modalità per dare forma, attraverso il modo soggettivo di interpretare, alla propria immaginazione ed al proprio inconscio. Così, il passaggio dall’interesse allo sviluppo concreto di un hobby (nel 2020), che sin da subito viene vissuto come forte passione e desiderio di sviluppare un proprio istinto creativo, è pressochè immediato. Inizialmente ciò viene vissuto in modo più intimo, riservando per sé la propria passione artistica; dopo non molto il tutto prende forma anche a livello di presentazione ed esposizione delle opere, rafforzandosi e portando con sé, come è naturale che sia, voglia di sperimentare. La sua esperienza in mostre ed esposizioni, sia virtuali che in eventi più classici, è piuttosto recente ma già in grado di dare soddisfazione; l’ultima lo ha visto esporre all’interno di palazzo Cesi ad Acquasparta (dicembre 2022-gennaio 2023).