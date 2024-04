Arvedi-Ast a ‘Wire&Tube’ con uno stand e un approccio innovativi

Presenza importante, quella conclusasi venerdì 19 aprile, da parte di Arvedi-Ast all’edizione 2024 di Wire&Tube, esposizione biennale che si tiene a Düsseldorf, dedicata alla produzione, all’innovazione e alle applicazioni nel settore tubi. Arvedi-Ast ha partecipato all’evento insieme alle altre aziende del Gruppo: Acciaieria Arvedi, Centro Siderurgico Industriale, Arvedi Tubi Acciaio, Metalfer Spa, Tubificio di Terni, Ilta Inox e Arinox Spa. Lo stand Arvedi, di oltre 400 metri quadrati, ha rappresentato anche il lancio della nuova immagine corporate di Gruppo caratterizzata dalla livrea blu istituzionale Arvedi e dall’utilizzo del legno per definire lo stand: scelta che sottolinea e rafforza, anche attraverso la materia e un design innovativo, il percorso del Gruppo e delle sue aziende verso la produzione sostenibile dell’acciaio. A Düsseldorf Arvedi-Ast ha presentato prodotti e soluzioni in acciaio inossidabile, sviluppati appositamente e specificamente per l’industria dei tubi e le sue lavorazioni, per l’automotive e per gli altri segmenti di mercato. Trend topic di quest’anno, le tematiche green che sono ‘spinte’ sia dalla transizione verso la decarbonizzazione intrapresa dal settore siderurgico che dalle direttive internazionali sempre più stringenti. «Un virtuosismo – afferma una nota dell’azienda di viale Brin – in cui Arvedi-Ast gioca un ruolo da protagonista e si distingue per aver adottato, con anticipo, criteri di autoregolamentazione ambientale più restrittivi rispetto a quanto richiesto dalle normative vigenti e in linea con i principi ESG».

Condividi questo articolo su