di S.F.

Le tariffe di accesso all’impianto di trattamento meccanico di Asm Terni – si trova a Maratta Bassa – per il periodo 2024-2025. Le ha deliberate Auri ed è un atto che fa seguito alla validazione del piano economico-finanziario, il Pef. Di seguito il documento.

L’APPROVAZIONE, LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E IL PEF PER ASM

Cosa è stato stabilito in sintesi? Sono state determinate le tariffe per il 2024 e il 2025: sono rispettivamente da 64,34 euro a tonnellate per i rifiuti urbani non differenziati (Cer 20 03 01) e 68,65 euro nell’anno in corso (stessa tipologia). Con vincolo dei ricavi fissato a quota 1,2 milioni per il 2024 e 1,3 nel 2025. Un iter che parte dal 10 luglio 2024, quando la giunta regionale umbra individuò l’organismo competente per stabilire le tariffe.

Le tariffe «saranno applicate dal gestore dell’impianto retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2024 ai conferimenti – viene specificato – effettivi dei rifiuti di ambito oggetto di programmazione da parte di Auri». Per il 2025 sarà possibile la revisione «qualora intervenissero disposizioni in tal senso da parte di Arera». A firmare sono il presidente Auri Andrea Sisti e il dirigente Giuseppe Rossi. Da ricordare che l’impianto di Maratta può trattare un quantitativo massimo di 25 mila tonnellate annue.