Asm Terni, in arrivo un trasformatore da mezzo milione di euro

di S.F.

Sostanziosa novità in arrivo in casa Asm Terni. La società partecipata dal Comune ha avviato una procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un trasformatore trifase per alta/media tensione da 25 megavolt ampere: iter lungo e che vedrà la prima seduta pubblica andare in atto il 19 ottobre in via Capponi, sede della società. Un appalto di rilievo anche a livello economico considerando che l’importo a base di gara – finanzito con fondi di bilancio, come specificato nel documento firmato da Dario Gennari – è fissata a quota 490 mila euro. Il progetto è in mano al responsabile dell’unità Tde di Asm, l’ingegnere Marco Paulucci.