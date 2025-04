L’assemblea dei soci di Asm Terni, nella giornata di lunedì 28 aprile, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024 con la partecipazione dell’intero capitale sociale. Contestualmente è stato presentato anche il bilancio di sostenibilità della multiutility ternana, partecipata del Comune di Terni per il 55% e dal Gruppo Acea per il 45%.

«Il bilancio – spiega Asm Terni Spa in una nota – restituisce un dato molto positivo: nel 2024 Asm ha messo in campo investimenti per 8,5 milioni di euro ed ha raggiunto un patrimonio netto di oltre 89 milioni di euro, 6 in più rispetto al 2023, chiudendo con un utile di 5,6 milioni euro (nel 2023, 3 milioni) che va a rafforzare la struttura patrimoniale della società».

L’assemblea ha anche nominato i nuovi membri del consiglio d’amministrazione: per il Comune di Terni, Bruno Ianniello e Silvia Bartollini e per Acea, Gabriele Di Cintio. Subentrano a Natalia Bartomeoli e Franco Diomendi per il Comune e Marco Salis per Acea. Confermati l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, il presidente Gabriele Ghione ed il vice presidente Marco Pastorello. I membri del collegio sindacale sono il presidente Roberto Di Munno ed i sindaci Claudia Di Giulio e Valerio Ribichini. «Asm – prosegue la nota – ringrazia il consiglio d’amministrazione ed il collegio sindacale uscenti per la dedizione e la professionalità con cui hanno guidato l’azienda in questi anni, anche in una fase di cambiamento strategico, e dà il benvenuto al nuovo cda ed al nuovo collegio che senza dubbio contribuiranno alla crescita della multiutility».

«Il bilancio 2024 – ha spiegato l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio – restituisce con chiarezza il valore acquisito da Asm per mantenere uno standard elevato di servizi. Siamo particolarmente orgogliosi non solo del fatto che il patrimonio netto sia salito da 83,5 milioni a 89,2 milioni di euro, ma anche di aver distribuito agli stakeholder più dell’86,37% del valore economico generato pari a 65 milioni di euro, di cui oltre il 62% ai fornitori. Questo risultato testimonia il nostro impegno costante a creare valore condiviso e a sostenere uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile».

«Asm – ha aggiunto il presidente Gabriele Ghione – testimonia concretamente l’impegno quotidiano nella tutela dell’ambiente e nella promozione dello sviluppo territoriale. I risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro sinergico che unisce competenze e visione a lungo termine. Continueremo a consolidare un modello di crescita sostenibile e ad investire sul futuro della comunità anche al fine di combattere l’inverno demografico».

«Esprimo soddisfazione – ha detto il vice sindaco del Comune di Terni Riccardo Corridore – per l’operato di Asm e per i risultati raggiunti nel 2024, evidenziando gli effetti positivi che ha avuto sulla gestione il closing con Acea. Sono certo che il management riuscirà a sopperire anche ad alcune criticità evidenziate tra cui i tempi di incasso dei crediti Taric ed i tempi di pagamento ai fornitori. Occorre guardare al futuro e migliorare il percorso già avviato».