Assisi, c’è la Fiera lavoro per il settore turistico: tête-à-tête tra studenti e aziende

Un’opportunità per incontrare e svolgere colloqui con gli stakeholder del territorio. Per circa centi studenti delle classi V ci sarà martedì 28 febbraio in occasione della prima edizione della Fiera lavoro del settore turistico, nell’istituto alberghiero in via Diaz a Santa Maria degli Angeli dalle 8.30 alle 13: coinvolte venticinque aziende cui i giovani proporanno i loro curricula.

Recruiting

Ci saranno colloqui di selezione per 106 posti di lavoro offerti dalle imprese. «L’obiettivo principale – viene specificato – del Tourism Job Day è quello di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, andando così a promuovere l’occupazione giovanile e a ridurre il disallineamento tra fabbisogni professionali e competenze presenti sul mercato. Un obiettivo particolarmente sentito proprio nel turismo che – stando ai dati Excelsior di Unioncamere-Anpal – è in Umbria al primo posto tra i settori con i profili più richiesti e che presentano un’elevata difficoltà di reperimento». In sintesi ci sarà una giornata di recruiting all’interno di stand appositamente allestiti.

I posti di lavoro

A disposizione ci saranno posti per 30 addetti al ricevimento, 40 camerieri di sala, 36 cuochi-aiuto cuochi. «L’evento nasce nell’ambito delle azioni di Anpal Servizi a supporto sia degli istituti d’istruzione superiore per la transizione scuola-lavoro, sia dei centri per l’impiego della Regione Umbria per la mediazione di lavoro. Si tratta – la spiegazione – di una sperimentazione realizzata dall’Istituto alberghiero di Assisi con il supporto di Anpal Servizi che ha coinvolto il servizio mediazione del centro per l’impiego di Perugia, la Camera di Commercio dell’Umbria e il servizio europeo di mobilità internazionale Eures. Prima dell’evento, gli studenti hanno svolto alcuni seminari tematici in preparazione al Tourism Job Day, anche attraverso la simulazione del colloquio di selezione e la preparazione di curricula ad hoc. Gli incontri sono stati realizzati dagli esperti della rete dei soggetti coinvolti nel progetto». I lavori inizieranno alle 8.30 e saranno protagonisti Bianca Maria Tagliaferri (dirigente scolastico dell’istituto alberghiero di Assisi), Giuseppe Timpanaro (responsabile Macro Area Toscana-Umbria di Anpal Servizi), Sergio Repetto (dirigente ufficio scolastico regionale dell’Umbria), Saied Jowkar (Eures Advisor Arpal Umbria), Federico Sisti (segretario della Camera di Commercio dell’Umbria), Riccardo Pompili (dirigente Servizi per il Lavoro Arpal Umbria), Luigi Rossetti (direttore sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale Regione Umbria), Stefania Proietti (sindaco di Assisi).