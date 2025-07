‘Passaggio del Collare’ per il Club Inner Wheel di Terni, lo scorso 27 giugno presso il ristorante ‘Il Miralago’ di Piediluco. La presidente uscente del club Elisabetta Roviglioni Celotto, alla presenza della Governatrice Incoming Raffaella Adami Nerone, della presidente internazionale 2013-2014 Gabriella Adami e delle numerose socie, si è avvicendata con la nuova presidente Gloria Cicogna Begliomini, in carica per l’anno sociale 2025/2026.

«Una bellissima sorpresa – riporta una nota del Club Inner Wheel di Terni – è stata la presenza della socia fondatrice M. Cristina D’Annibale, con i suoi 101 anni di saggezza. La neo presidente del club nel suo discorso introduttivo, oltre a ringraziare le socie per la fiducia in lei riposta, ha delineato quelle che saranno le linee guida di questo anno innerino concentrando l’attenzione su tre parole: amicizia, condivisione e services. Il club di Terni ha segnato la storia all’interno dell’I.I.W. e dall’alto dei suoi 46 anni di attività ha ancora molto da dare e quest’anno si preannuncia già ricco di grandi novità». Un brindisi al nuovo anno innerino ed il suono della campana hanno segnato la conclusione della piacevolissima serata.