Assisi, serata benefica con Gianni Morandi

Tutto pronto ad Assisi per la 18° edizione dell’evento di solidarietà ‘Con il cuore nel nome di Francesco’, promosso dai frati del Sacro Convento. Una maratona di beneficenza per chiedere un aiuto nei confronti delle persone più disagiate e bisognose: prevista la diretta dalle 20.35 di martedì su Rai1 dal piazzale della Basilica Superiore. A condurre sarà Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi.

«Quest’anno l’intento solidale – viene sottolineato – è quello di aiutare le mense francescane che operano in Italia in favore delle tante persone e famiglie italiane che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del covid-19 si sono improvvisamente ritrovate in difficoltà, costrette a vivere in condizioni economiche disagiate e precarie». Morandi sosterrà la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane più bisognose: insieme a Carlo Conti «darà luogo ad una serata unica di musica, racconto e spiritualità che vedrà la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. La manifestazione – specifica la Rai – verrà resa completamente accessibile ai ciechi e ai sordi, grazie a Rai pubblica utilità, nel pieno spirito del servizio pubblico».