Assisi, il 20 ottobre c’è Diodato

C’è Diodato in arrivo ad Assisi in occasione del Riverock Festival 2024. Il 43enne artista sarà di scen al teatro Lyrick domenica 20 ottobre: biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ticket Italia per il concerto che inizierà dalle ore 21. Dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con ‘Ti muovi’ – ballad intensa ed energica, il cantautore è pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. «A gennaio 2024 Diodato ha vinto il Rockol award per il miglior album con ‘Così speciale’ e il Ciak d’Oro per la categoria ‘Miglior canzone originale‘ con il brano ‘La mia terra’, parte della colonna sonora del film Palazzina Laf, diretto da Michele Riondino – viene specificato – con cui condivide la direzione artistica dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante».

