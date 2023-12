Assisi: operaio 32enne si ferisce alla testa. Scattano gli accertamenti

Infortunio sul lavoro venerdì mattina ad Assisi dove, presso una ditta, un operaio 32enne di nazionalità italiana, dipendente della stessa, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione è stato colpito alla testa da un macchinario che gli ha causato una profonda ferita lacero contusa. A riferire l’accaduto, in una nota, è la polizia di Stato. Il 32enne è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ‘codice arancione’ all’ospedale di Assisi per le cure del caso. Sul luogo dell’infortunio si sono portati gli agenti della squadra Volante del commissariato di Assisi e gli addetti della Usl Umbria 1 per accertare la dinamica dei fatti, con il coordinamento della procura di Perugia.

