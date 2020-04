Assunzioni per Covid, proposta in assemblea

Approvato al comune di Perugia, in seconda commissione consiliare permanente – con 11 voti favorevoli, 3 astenuti e un solo voto contrario – l’ordine del giorno su nuove assunzioni a tempo determinato per affrontare in maniera efficace la fase post emergenza sanitaria coronavirus. Lo ha proposto il consigliere Michele Cesaro (Forza Italia).

«Risultato importante»

«Lo considero un risultato importante ottenuto grazie alla condivisione di tale esigenza da parte della maggioranza – ha detto Cesaro – l’atto potrà così andare in approvazione definitiva in sede di consiglio comunale. Il motivo della mia richiesta nasce dall’attenzione alla ‘macchina comunale’, ad eliminare le criticità degli organici, dovute alla compressione subita in questi ultimi anni, creando ovvie difficoltà ai dipendenti che, nel caso emergenza Covid 19, sono ancora più evidenti e da rimuovere».

Assunzioni a tutti i livelli

«Con l’occasione, il mio invito è stato quello di fare della programmazione delle nuove assunzioni a tutti i livelli, sia dirigenziali che non dirigenziali, una modalità di risposta rapida alle esigenze del pubblico, inteso come comunità locale. La pubblica amministrazione deve ritrovare il vigore necessario all’azione amministrativa, non ascoltando il suono ovattato della burocrazia, ma ogni espressione della società, ovvero, tutti coloro che rappresentino un’occasione per implementare risorse e velocizzare le risposte a reali priorità».