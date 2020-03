Ast, altre 24 ore di stop in attesa del decreto

di F.L.

Ast, in linea teorica, non rientra nella lista dei settori produttivi con codice Ateco – dunque ritenuti essenziali – che dovrebbero comunque rimanere aperti dopo la nuova ‘stretta’ annunciata sabato sera dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, anche se una bozza del decreto circolata domenica va nella direzione opposta, comprendendo anche la metallurgia nelle attività necessarie. In mancanza di notizie ufficiali da palazzo Chigi, c’è dunque grande confusione intorno alle prospettive di Ast nell’emergenza coronavirus. Anche perché la pubblicazione dello stesso provvedimento governativo potrebbe slittare a mercoledì, dopo gli appunti mossi da Confindustria.

Permessi retribuiti

Proprio domenica, nel pomeriggio, direzione aziendale e segreterie territoriali dei metalmeccanici sono tornati ad incontrarsi virtualmente per proseguire il confronto sull’attivazione della cassa integrazione annunciata nei giorni scorsi. Vista l’incertezza determina dalla mancata uscita del decreto, le parti hanno concordato di riconvocare il tavolo non appena la situazione sarà più chiara. Pertanto lunedì ci saranno ulteriori 24 ore di fermo produttivo. I sindacati hanno chiesto di coprire tutti i lavoratori con le modalità già utilizzate nei giorni scorsi, dunque permessi retribuiti da trasformare eventualmente in cassa integrazione. L’azienda si è riservata di chiamare i lavoratori delle spedizioni su base volontaria.

La nota dell’azienda

Nella prima serata di domenica l’azienda di viale Brin ha comunicato di aver «concordato, insieme ai segretari delle organizzazioni sindacali territoriali, nell’ambito di un incontro avvenuto in teleconferenza che, in attesa dell’emanazione del Decreto annunciato ieri (sabato, ndR) dal presidente del Consiglio dei ministri, le attività dei reparti produttivi di Ast resteranno fermi per l’intera giornata di lunedì 23 marzo. Saranno operativi invece – prosegue Acciai Speciali Terni – i reparti dedicati al ricevimento dei materiali e, su base volontaria, alla spedizione dei materiali, oltre ad ogni altra attività necessaria alla salvaguardia degli impianti e alla vigilanza del sito, così come le attività svolte dal personale in modalità ‘smart working’. Ast – prosegue la nota – ha dato disponibilità ad impiegare l’intera giornata di domani per i lavori della commissione sulle misure per la salute dei lavoratori prevista dal protocollo siglato tra organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali e Governo lo scorso 13 marzo. Ast e organizzazioni sindacali si incontreranno di nuovo nella giornata di domanim (lunedì, ndR)».