Ast, Gabrielli visita lo stabilimento di Terni

Dopo Molino Silla di Amelia, per la giornata della legalità in ricordo di Roberto Antiochia, il Capo della polizia Franco Gabrielli, mercoledì pomeriggio, ha raggiunto e visitato lo stabilimento Ast di viale Brin, a Terni. Accompagnato dal questore Roberto Massucci e dal prefetto Emilio Dario Sensi, Gabrielli è stato accolto dall’ad di Ast Massimiliano Burelli, dal direttore di stabilimento Massimo Calderini e da Dimitri Menecali, direttore di produzione. Nelll’occasione Ast ha donato alla questura di Terni un leggìo dedicato ai caduti della polizia di Stato, realizzato in acciaio dall’officina meccanica dell’acciaieria. Il dono verrà posizionato di fronte alla questura di Terni, accanto al monumento ai caduti della polizia di Stato.

