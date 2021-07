Ast, Kaizen blitz: raggiunta quota 1.000

Era autunno 2017 quando un gruppo di lavoratori di Ast in tre giorni aveva trasformato un ambiente mal organizzato e sporco in uno spazio completamente bianco e riordinato. Tutti insieme avevano pulito, ridipinto, smaltito i materiali vecchi e inutilizzati, riordinato e progettato nuovi strumenti di lavoro, aumentando la sicurezza e reimpostando la location in maniera razionale e standardizzata.

Il risultato

Era il primo Kaizen blitz all’interno di Acciai Speciali Terni. Oggi si festeggia il numero 1000. «Significa che per mille volte ci siamo fermati e abbiamo pensato a come risolvere un problema nella nostra azienda», le parole dell’amministratore delegato Massimiliano Burelli, spiegando l’importanza di questo risultato.

L’obiettivo iniziale era realizzarne almeno 150 in un anno, in quasi 4 anni invece l’azienda è riuscita praticamente a raddoppiare il numero previsto: «E pensare che quando siamo partiti, farne 150 l’anno sembrava già un miracolo», sottolinea Burelli, commentando il dato che dimostra quanto questo strumento sia entrato ormai a far parte della modalità di lavoro all’interno dell’acciaieria: «È diventato il nostro modo di fare le cose qui oggi, per continuare a migliorare sempre».

Kaizen blitz

Burelli avviò il percorso di Lean Transformation – Back to basics – poco dopo il suo arrivo, nel maggio 2016. Una vera e propria trasformazione per rendere naturale e spontanea la continua ricerca del miglioramento e della riduzione degli sprechi che consiste in una serie di attività e strumenti. Tra questi, c’è il Kaizen blitz, ovvero un’azione rapida, focalizzata e risolutiva, messa in atto allo scopo di ottenere un miglioramento all’interno di un’area di lavoro ristretta e definita. La prima regola di un Kaizen Blitz è la formazione di un team di lavoro con diverse competenze che per tre giorni lavora focalizzato sull’obiettivo da raggiungere. Creare un clima di rispetto, ascolto e condivisione tra i partecipanti è una delle regole alla base della buona riuscita dell’evento. La chiave del successo di un Kaizen blitz è l’apertura mentale al cambiamento.