Ast: la fermata si accorcia in alcuni reparti

C’è necessità di lavorare qualche giorno in più e dunque ci sono piccoli aggiornamenti, in particolare nell’area a freddo, nel calendario della lunga fermata dell’Ast di Terni nel mese di agosto, come comunicato venerdì dai vertici aziendali alle rsu. Una modifica definita «repentina» dai delegati, che hanno chiesto – riferiscono in un’informativa ai lavoratori – che «non ci siano forzature da parte aziendale per coloro che abbiano prenotato il periodo di ferie e che vengano garantite le due settimane continuative» previste dal contratti collettivo nazionale di lavoro.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

Il calendario

L’area a caldo dell’acciaieria – invariato il calendario – fermerà dalle 22 del 31 luglio alle 6 del 1° settembre. Il laminatoio a caldo dalle 6 del 3 agosto alle 6 del 1° settembre. Nelle aree Pix1-Pix2 l’impianto Lac10 dalle 6 del 7 agosto (era prevista la fermata dal primo agosto) alle 6 del 1° settembre, Lac4 dalle 6 del 3 agosto alle 6 del 1° settembre. Lac2 dalle 6 del 7 agosto alle 6 del 22 agosto. Zmil2 dalle 22 del 31 luglio alle 6 del 1° settembre. Zmil 7-9 dalle 6 del 7 agosto alle 6 del 22 agosto. Zmill5 dalle 6 del 7 agosto alle 6 del 24. Zmill8 dalle 22 del 31 luglio alle 6 del 22 agosto, Laf4 ferma dalle 6 del 7 agosto alle 6 del 22 agosto (avrebbe dovuti fermare dall’1/8 al 31/8). Ba2 dalle 6 dell’8 agosto alle 6 del 22, Laf6 dalle 22 del 31 luglio alle 6 del 1° settembre. Ba3 dalle 22 del 31 luglio alle 6 del 1° settembre. Tml2 dalle 22 del 31 luglio alle 6 del 1° settembre. Tm3/Lpn2 dalle 6 del 7 agosto alle 6 del 22 agosto. Il Centro di finitura dalle 6 del 7 agosto alle 6 del 22 agosto.