Ast: la ‘sete’ di Pix2: distributori di acqua fuori uso. Si va avanti pagando

Un problema che può apparire piccolo, se confrontato con altri. Ma che in piena estate – e le temperature ruggiscono – qualche disagio e malumore lo crea senz’altro. E’ quello vissuto sulla propria pelle dai lavoratori del reparto Pix2 di Arvedi Ast, a Terni. Circa due anni fa – ricorda chi lavora lì – sono stati installati due distributori di acqua potabile (fredda/ambiente) a disposizione di tutto il reparto. Con il passare del tempo, i distributori hanno lavorato senza sosta, ma pure – sembra – senza manutenzioni di sorta. Dopo diverse segnalazioni sul punto, alla fine le due macchinette sono state messe ‘fuori servizio’ in quanto guaste. Non il massimo, figuriamoci ora che le temperature non danno tregua. Il personale? Si disseta con le bevande dei distributori automatici a pagamento, peraltro non sempre funzionanti. La richiesta, rivolta ai servizi generali, è di mettere fine ad un quadro disagevole, che basterebbe poco per risolvere. Anche in periodi di ferie come l’attuale.