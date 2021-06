Ast, la Uilm all’attacco: «Basta silenzi e ridicoli protagonismi»

Della segreteria Uilm di Terni e della Rsu Uilm di Ast

Nella mattinata del 7 giugno, presso la sede della Uilm di Terni, si è riunita la Rsu Uilm di Ast e la segreteria generale della Uilm di Terni per fare approfondimenti e valutazioni sulle problematiche che devono e meritano, nell’attuale contesto, una particolare attenzione che vadano opportunamente concentrate su quattro principali questioni: percorso di vendita, sicurezza, vaccini, rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie.

La segreteria Uilm di Terni e la Rsu Uilm di Ast considerano l’unità di obiettivi tra i lavoratori, e per conseguenza dell’ambiente sindacale, un valore determinato e determinante per affrontare nel modo più lucido, solido e efficace i prossimi mesi. La segreteria Uilm di Terni e la Rsu Uilm di Ast credono che i tempi delle chiacchiere, dei proclami, delle sterili polemiche e dei ridicoli protagonismi di alcuni, debbano velocemente essere superati da tempi all’insegna della concretezza, della presenza sempre più costante e dell’azione decisa.

In questo contesto la Uilm di Terni crede che sulla questione della vendita ci debba essere da parte di tutti i livelli istituzionali (provinciali, regionali, nazionali) e di rappresentanza politica la massima attenzione per quello che Ast rappresenta per l’intero sistema manifatturiero italiano ed è per questo motivo che il silenzio assordante intorno a questa vicenda alimenta incertezza. La segreteria Uilm di Terni e la Rsu Uilm di Ast a questo silenzio non partecipano.

La Uilm di Terni rivendica sin da subito che il governo nazionale risponda positivamente e velocemente alla richiesta di incontro inviata dalle principali organizzazioni sindacali convocando un tavolo di confronto al Mise per Ast, come auspichiamo che manifesti e dimostri la volontà di utilizzare fino in fondo tutti gli strumenti a sua disposizione al fine di indirizzare la fase di vendita in una prospettiva che garantisca un profilo internazionale, l’integrità e l’unicità del sito, i volumi produttivi, i livelli occupazionali, gli investimenti e tutto il sistema degli appalti e delle ditte terze.

Sulla questione sicurezza, la Uilm di terni crede che la campagna di prevenzione, sensibilizzazione e di azione anche con investimenti mirati debba rappresentare un obiettivo giornaliero costante, con coinvolgimenti sempre più specifici per l’adeguata risoluzione delle problematiche, volte a garantire un livello di certezze e tutele adeguate. La segreteria Uilm di Terni e la Rsu Uilm di Ast esigono ‘zero infortuni’.

Rispetto alle adesioni dei lavoratori, alla possibilità di vaccinarsi direttamente in azienda, alla responsabilità che si è dimostrata, dalla minore propagazione del contagio degli ultimi giorni, dal punto di vista della Uilm di Terni e della Rsu di Ast, deve rappresentare l’opportunità per tornare rapidamente a svolgere assemblee in presenza ed in sicurezza. Assemblee che riteniamo doverose ed essenziali e devono inoltre rappresentare anche l’opportunità per definire i tempi dei rinnovi delle rappresentanze sindacali unitarie che ricordiamo, è un diritto sacrosanto di tutti i lavoratori per poter democraticamente esprimere da chi farsi rappresentare e tutelare.