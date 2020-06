Ast, Marcegaglia: «Progetto serio, presto a Terni»

«Il nostro interesse per l’Ast non è nuovo, perché non è opportunistico, ma strutturato e di lunga data.È fondato su un progetto industriale di valorizzazione degli asset in base a delle sinergie sia di natura industriale che commerciale, che darebbero una dimensione di significanza europea e non solo»: a dirlo è stato mercoledì mattina Antonio Marcegaglia, presidente e ceo dell’omonimo gruppo siderurgico, ribadendo nuovamente il proprio interessamento per l’acciaieria di Terni – nell’ambito della cessione o ricerca di partner annunciata da ThyssenKrupp – nel corso di un webinar organizzato dal portale Siderweb.

«Il pallino è in mano in primis a Tk» ha sottolineato l’imprenditore mantovano, che però in attesa che la multinazionale tedesca apra ufficialmente la procedura di vendita, si sta muovendo per far conoscere il proprio progetto anche alle istituzioni. La prossima settimana sono attesi incontri in tal senso. «Andiamo a Terni – ha detto Marcegaglia – semplicemente per presentarci alle istituzioni, perché crediamo di non essere sufficientemente conosciuti, almeno localmente. Ci farà piacere illustrare chi siamo, qualora ci sarà la possibilità di progredire». I rapporti con «il venditore sono all’inizio, aspettiamo le determinazioni sul come, a chi, a quali condizioni, visto che è un asset privato. Ci sarà chiaramente un monitoraggio, data la rilevanza nazionale, ma siamo in attesa di un feedback».