Ast, scarafaggi nelle docce: è protesta

Scarafaggi nelle docce dell’Ast. La segnalazione arriva da un dipendente dell’acciaieria, che lamenta la presenza dei fastidiosi insetti all’interno degli spogliatoi del reparto Pix2, nell’area a freddo dello stabilimento. «Tutti i giorni facciamo la doccia in due» dice sarcastico, riferendosi allo sgradito ospite. La preoccupazione del lavoratore è anche in vista del 31 marzo, fine dello stato di emergenza, quando le misure anti-Covid che in questi mesi hanno limitato l’utilizzo degli spogliatoi verranno meno e i problemi potrebbero essere destinati «ad aumentare». Interpellata sul punto, l’azienda fa presente di essersi attivata per ovviare alla problematica.

Intanto in fabbrica c’è attesa per il prossimo incontro tra sindacati, rsu e azienda fissato per martedì 22 marzo, quando si cercherà di trovare un accordo su alcuni temi ritenuti prioritari in vista dell’annunciato aumento produttivo programmato dal gruppo Arvedi, nuova proprietà di Ast. Tra questi l’aumento della turnistica, gli straordinari e la reperibilità, oltre ad una trentina di nuove assunzioni necessarie a coprire alcune carenze di organico. La manutenzione ordinaria della fabbrica, intanto – e l’azienda ne è consapevole -, è un’altra urgenza.