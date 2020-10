Ast, smart working e mensa verso la ‘stretta’

Circa 300 impiegati amministrativi in smart working per consentire a chi andrà in ufficio, a rotazione, di restare da solo, senza la presenza di altri colleghi. Servizi mensa e distributori automatici verso l’interruzione totale. Valutazioni in corso sul reinserimento della pausa ristoro all’iterno delle 8 ore per i ‘giornalieri’. Sono alcune delle misure in fase di attuazione, all’interno di Acciai Speciali Terni, per adeguarsi alla ratio dell’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Conte, quello del 24 ottobre, finalizzato a contrastare la diffusione del Covid.

Il dato è emerso nel contesto dell’incontro fra Rsu aziendali e direzione, tenutosi martedì mattina. Rispetto al serviaio mensa, le Rsu hanno chiesto di «migliorare in modo sostanziale la qualità del servizio dei sacchetti e dei pasti caldi». Sempre martedì è prevista un’altra riunione per affrontare la questione spogliatoi e docce. Specifiche comunicazioni al personale sono attese, da parte dell’azienda, nel corso della stessa giornata. Una situazione decisamente ‘in divenire’.