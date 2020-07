Ast, sospetto contatto con Covid: operaio in quarantena

È scattata la quarantena per un dipendente dell’area Lac/Aspo di Acciai Speciali Terni dopo un potenziale contatto con una persona positiva al Covid-19. Il caso – venuto alla luce lunedì – non sembra comunque destare particolare preoccupazione tra le autorità sanitarie, visto che l’Usl Umbria 2 ha valutato non necessario effettuare il tampone di controllo. Il medico competente si è comunque attivato per eseguire rapidamente il test sierologico. L’esito sarà disponibile in un paio di giorni, solo a quel punto – se, come si spera, il risultato sarà negativo – l’operatore rientrerà al lavoro.

Concorso idee, 120 adesioni

Intanto continua l’attività del comitato congiunto sul Covid, tornato a riunirsi nella giornata di martedì. Tra i temi che sono stati discussi, anche un aggiornamento sull’esito del concorso nuove idee per il contenimento del coronavirus promosso dall’azienda tra tutti i dipendenti. Sono state presentate 120 idee da 60 persone. La commissione ne ha selezionate cinque da premiare. Il risultato verrà comunicato nei prossimi giorni. In palio ci sono 300 euro in buoni spesa.