Ast, spogliatoi per gli addetti alla sicurezza: «Passi avanti»

Proseguono le interlocuzioni fra le sigle sindacali Ugl Sicurezza Civile e Uiltucs, attraverso le Rsa Ugo Carpino e Alessandro Lurgio, ed Ast per mettere a disposizione dei locali doccia/spogliatoio, al personale Sicuritalia addetto alla vigilanza nel cosiddetto ‘parco rottami’ e ‘ferro leghe’ delle acciaierie. «Queste interlocuzioni – spiegano Carpino e Lurgio in una nota – hanno dato finora un esito positivo e contiamo, quindi, su una rapida realizzazione che, siamo convinti, contribuirà fattivamente alla qualità lavorativa degli operatori. Un appalto, quello della vigilanza presso le acciaierie, che conta ormai oltre 80 addetti e che pare destinato a crescere in virtù di una sempre maggiore richiesta di sicurezza». «Si tratta di un modus operandi – afferma Devid Maggiora, segretario provinciale Ugl Sicurezza Civile – attento ai bisogni e alle esigenze degli addetti alla vigilanza privata lontano da slogan e da facile visibilità ma improntato sul dialogo e sulla sinergia».

TUTTO SU AST – UMBRIAON