Ast, stop ai lavoratori Teseo: 12 licenziamenti

Dopo gli allarmi lanciati di recente dai sindacati per il settore multiservizi, arriva una vera e propria doccia gelata per i lavoratori della Teseo, società che opera in appalto all’interno di Ast nell’ambito dell’Itc, l’Information technology: per loro si è concretizzato lo spettro del licenziamento.

L’annuncio

In un incontro con le segreterie di Fim-Cisl e Fiom-Cgil i responsabili della società hanno annunciato ufficialmente la cessazione dell’attuale appalto e la relativa chiusura dell’azienda, che comporterà appunto il relativo licenziamento di tutti e 12 i lavoratori dal 1° febbraio prossimo. Decisione, questa, presa dopo la comunicazione ricevuta da parte di Ast, nel mese di ottobre, del mancato rinnovo dell’appalto stesso. «Ci troviamo di fronte all’ennesima dimostrazione che i lavoratori dell’indotto stanno pagando più di tutti l’incertezza relativa al futuro del sito nel suo complesso» scrivono le due sigle sindacali in una nota. «Come segreterie di Fim-Cisl e Fiom-Cgil – continuano – ci attiveremo fin da subito affinché si riesca a capire come si riorganizzerà l’intero sistema Itc, nel quale operano altre ditte terze e personale diretto di Ast, motivo per il quale abbiamo già inoltrato una richiesta di incontro alla direzione aziendale di Ast». Immediata la proclamazione dello stato di agitazione per tutti i lavoratori della Teseo.

Il nodo straordinari

Il paradosso per i dodici dipendenti – spiegano ancora i sindacati – è che, «nonostante abbiano già ricevuto la lettera di licenziamento dal 1° febbraio 2023, sono chiamati allo straordinario programmato fino al termine dell’appalto». È stato quindi deciso fin da subito il blocco degli straordinari, inoltre Fim e Fiom si riservano di «comunicare nei prossimi giorni tutte le ulteriori iniziative di mobilitazione e se necessarie anche legali, condividendole prima con i lavoratori stessi».