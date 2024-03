Ast Terni, l’azienda risponde all’Ue. Passo in avanti per l’Accordo di programma

Nonostante il silenzio calato da settimane sulla questione, qualcosa si muove sul fronte dell’Accordo di programma di Ast: mercoledì l’azienda darà luogo alla «formale comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni della Commissione europea», un passaggio a seguito del quale «potrà eccedere alla finanza agevolata» richiesta. Parole della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei che martedì mattina, rispondendo in Assemblea a un’interrogazione della consigliera di FdI Eleonora Pace, ha fatto il punto della situazione e annunciato il passo in avanti nell’iter.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

Il tavolo al Mimit

La governatrice si è anche detta «confidente» che entro il mese di marzo il governo convochi il tavolo su Ast sollecitato dalle organizzazioni sindacali e dalla stessa Regione al ministero delle imprese e del Made in Italy. «Sono ottimista – ha aggiunto – sul fatto che, forse, possa essere convocato già entro la prima metà di marzo». Nel suo intervento Tesei ha ricordato che nell’ambito dei 300 milioni di euro di investimenti di parte pubblica previsti, oltre alle risorse del Mimit «occorre muovere un fondo speciale del Pnrr destinato alla sostenibilità delle imprese». Da qui la necessità di attendere gli adempimenti formali richiesti dalla dg Competition della Commissione europea. L’obiettivo è quello di arrivare alla firma dell’accordo «nel più breve tempo possibile da parte di tutti gli attori».

Infrastrutture e discarica

Altro tema su cui si è soffermata Tesei, sempre su sollecitazione di Pace, è stato quello delle infrastrutture: la governatrice ha annunciato che con parte dei 210 milioni di euro per le opere pubbliche provenienti dal Fondo sociale di coesione, la cui firma tra governo e Regione è «imminente», la stessa Regione realizzerà la bretella Staino-Prisciano. «Da tempo – ha detto ancora Tesei – ci stiamo inoltre muovendo con il governo (il Mef in particolare, ndr) per reperire i 50 milioni necessari alla variante sud-ovest di Terni, un’altra opera strategica». Oltre al nodo dell’energia, c’è poi quello della discarica, in merito al quale Tesei non ha inviato un messaggio chiaro al Comune di Terni. «Sappiamo – ha detto – che la discarica ha 4 anni di vita residua e su questo punto c’è un progetto virtuoso di recupero predisposto e finanziato dall’azienda che il governo sta valutando. È il Comune di Terni che deve trovare un’intesa con l’azienda, non possiamo tenere bloccato l’Accordo di programma per il tema della discarica»