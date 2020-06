Ast, volumi giù: tagli ai somministrati

Ancora nubi nere sopra l’Ast di Terni, stando alle ultime comunicazioni fatte dall’azienda alle organizzazioni sindacali nella giornata di giovedì. L’ad Massimiliano Burelli ha incontrato i segretari delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, comunicando un notevole calo dei volumi per i mesi di giugno e luglio e la conseguente volontà di non confermare 17 lavoratori somministrati e uno in staff leasing i cui contratti sono in scadenza a fine mese.

Situazione preoccupante

In base al piano prospettato dalla direzione aziendale è prevista una fermata completa a fine luglio, con uno stop compreso tra i tre e i 31 giorni a seconda degli impianti. Secondo questo stesso piano l’area a caldo, in particolare, fermerebbe sette giorni dal 24 al 31 luglio. Numeri, quelli illustrati, che secondo le organizzazioni sindacali potrebbero mettere in seria discussione degli assetti impiantistici. La mancata riconferma dei 17 lavoratori somministrati e del lavoratore in staff leasing, sempre a detta dei sindacati, confermerebbe la strategia di indebolimento che la direzione aziendale vuole mettere in campo. Nella serata di giovedì verrà convocherà una rsu di gruppo straordinaria per discutere della complicata fase.