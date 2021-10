Ast, ‘zero infortuni’ in un anno per 4 reparti: «Un grande risultato»

Acciaieria, Fucine, Area Servizi e Tubificio. Sono i quattro reparti di Acciai Speciali Terni che nell’anno fiscale 2020/2021 hanno raggiunto l’obiettivo ‘zero infortuni’. A comunicarlo è l’azienda stessa tramite il profilo LinkedIn, dove ha condiviso un video in cui Burelli consegna ai dipendenti le targhe di riconoscimento per l’importante risultato, insieme al direttore di stabilimento Dimitri Menecali.

La soddisfazione dell’Ad

«Riuscire ad ottenere un anno senza infortuni ha un valore inestimabile – ha detto Burelli, ringraziando tutti i colleghi dei quattro reparti in questione -. Giornate come questa non hanno prezzo, perché garantire a tutti i dipendenti di poter tornare a casa nelle stesse condizioni in cui sono entrati, è una soddisfazione impagabile». L’amministratore delegato di Ast si è soffermato quindi sul significato del termine sicurezza nella sua visione: «Quando parliamo di sicurezza – ha spiegato – ci riferiamo ad un valore che rappresenta la priorità per Acciai Speciali Terni, che è al di sopra di tutto il resto, viene prima del profitto, del volume, della qualità. Oggi – ha concluso – siamo riusciti a far vedere che questo non solo è un risultato raggiungibile, ma che non è in conflitto con l’aumento della produzione, con il miglioramento della qualità, con il miglioramento del risultato economico, anzi è un catalizzatore perché aiuta a lavorare meglio».