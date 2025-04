Ater, Afor e Umbraflor, via libera della giunta regionale per i nuovi vertici. L’ok è arrivato in occasione della seduta di mercoledì.

Il nuovo presidente di Ater è Federico Santi. Con lui nel Cda sono stati indicati Chiara Fioroni, Gabriele Biccini (designato dal Comune di Perugia), Rosario Lionetto (designato dal Comune di Terni) e Giacomo Rosetti designato da Anci Umbria.

Per quel che concerne Umbraflor al vertice c’è l’amministratore unico Paolo Fratini, mentre in casa Afor alla guida è stato indicato Ottavio Anastasi. Ora ci saranno gli specifici decreti firmati dalla presidente dell’esecutivo, Stefania Proietti.