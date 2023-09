Attigliano, danneggia la stele ai Caduti di Nassiriya: 32enne denunciato

Danneggiamento della stele di Nassirya in via Garibaldi ad Attigliano, installata nel 2004. Questa l’accusa a carico di un 32enne – gravato da precedenti – residente nel Viterbese dopo l’intervento dei carabinieri della stazione di Giove: per lui c’è la denuncia in stato di libertà. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno consentito di ricostruire la dinamica della vicenda e identificare l’uomo che, in alterazione per l’alcol, si era attivato alle 3 di notte per danneggiare il monumento, un muretto in tufo ai margini della via ed alcuni segnali stradali.

