Conferma per il sindaco uscente Leonardo Vincenzo Fazio (Il Polo per Attigliano – centrodestra) ad Attigliano (Terni). Sconfitto il ‘competitor’ Claudio Guerra (Idea Comune – centrosinistra). Fazio ha ottenuto il 59,29% (pari a 654 voti), Guerra il 40,71% (449 voti). Alla lista del sindaco vanno sette seggi consiliari, contro i tre dell’opposizione. In totale ad Attigliano hanno votato 1.139 cittadini (affluenza del 74,79%), 24 schede nulle e 12 bianche.

