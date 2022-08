Attigliano, lunedì tributo a Lucio Dalla: musica e immagini per ricordarlo

Repertorio di musica e parole di un grande cantautore italiano in arrivo ad Attigliano. Sarà qui che, dalle 21 lunedì 8 agosto, sarà protagonista il Dalla Republic – Tributo a Lucio Dalla nell’ambito della festa di San Lorenzo Martire: saranno sul palco i musicisti e i cantanti della Disperato Erotico band. Spazio anche alle immagini che ripercorrono la ricca carriera di Dalla e che ne rendono omaggio nel decennale della sua scomparsa. L’evento è ad ingresso gratuito e andrà in scena in piazza Umberto I.

