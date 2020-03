Attigliano, mascherine distribuite casa per casa

Un migliaio di mascherine per altrettante famiglie, a comprarle e distribuirle casa per casa direttamente il Comune, attraverso la Protezione civile comunale, con la collaborazione dell’associazione di promozione sociale ArTiglio: succede ad Attigliano, dove mercoledì è iniziata la consegna gratuita dei dispositivi (non professionali e non medici) all’interno delle cassette postali.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Acquistate a Fratta Todina

Si tratta di mascherine realizzate in tessuto non tessuto, sterilizzate e lavabili, quindi riutilizzabili – spiega il sindaco facente funzioni, Leonardo Fazio -. L’amministrazione è riuscita ad acquistarle, tramite i pochi fondi che siamo riusciti a trovare in bilancio, da un’azienda artigianale di Fratta Todina (specializzata nella realizzazione di custodie per abiti, shopper e solette, ndr), che ha deciso di riconvertire la produzione di fronte all’emergenza. Ne abbiamo solo mille circa (per un totale di poco meno di 2 mila abitanti, ndr), sia per problemi di bilancio che di approvvigionamento, dunque verranno fornite solo ai capifamiglia. Ma è un modo, da parte nostra, per essere più vicini alla popolazione in questo momento di difficoltà». Ricevuta la merce, in Comune si sono dunque messi al lavoro, con tutte le precauzioni previste, per confezionare le mascherine una ad una e corredarle delle indicazioni del caso.

Tanta solidarietà

Tra l’altro, aggiunge Fazio, ad Attigliano sono al lavoro anche due sarte nella produzione fai-da-te di mascherine simili a quelle distribuite dal Comune, a titolo gratuito. Sempre ad Attigliano, come in molti altri Comuni umbri, è attivo il servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità e farmaci, per anziani e persone affette da patologie, promosso anche questo dal Comune e dalla Protezione civile, con l’ausilio dell’associazione ArTiglio. Le prenotazioni avvengono dalle 9 alle 11, chiamando i numeri 0744-994224 e 366-1643832.