«Autovelox e strade dissestate. Sicuri vada tutto bene?»

di Voltero Petrocchi

già sindaco di Acquasparta

La presidente della Provincia di Terni annuncia che dopo il proficuo ‘tour’ per Comuni (ignoto il mezzo di locomozione), inonderà di autovelox le strade (in alcuni tratti carrareccie, aggiungiamo noi) al fine di garantire sicurezza e di racimolare risorse contando (evidentemente) sull’indisciplina degli automobilisti. C’è anche una certa enfasi nel comunicato della Provincia che si dice impegnata anche (!) a ‘tagliare l’erba sulle scarpate’ (a proposito, a quando un mezzo attrezzato che raccoglie ciò che gli imbecilli ci buttano?) e a fare dell’altro ancora. Nel frattempo mentre percorrere certe strade (a proposito, la situazione peggiore tocca Acquasparta, Montecastrilli, Avigliano Umbro e se i relativi sindaci si facessero un giro, noterebbero che nel narnese/amerino le cose vanno meglio, chissà perché) o viverci a ridosso è divenuto un incubo (Casteltodino), cresce la spesa per la segnaletica. È ormai un pullulare di cartelli tra i quali è pure complicato districarsi con la ‘chicca’ sulla strada Collesecco/Rosaro/Casigliano che vieta il transito alle biciclette. E allora vai con i ‘salutari’ autovelox contro il cui uso indiscriminato, ‘che mette vigliaccamente le mani in tasca agli automobilisti con la scusa della sicurezza’, un collega di partito della presidente (Simone Baldelli) conduce da tempo una battaglia in parlamento. Grande Ennio Flaiano: ‘La situazione è grave ma non seria’.