Autovelox: «La destra contestava 150 multe al giorno. E ora che sono 466 che dice?»

di M5S, Senso Civico, Pd e Terni Immagina

‘Gli autovelox che deprimono la città sono una torchiata per mantenere l’inefficienza del palazzo. Gli autovelox posizionati in fretta e furia lungo alcune arterie cittadine fanno capire l’intento dell’amministrazione: fare cassa per mantenere l’apparato e le poltrone’. No, non sono le accuse che oggi l’opposizione lancia al sindaco leghista Leonardo Latini dopo che i ternani, con l’installazione dell’autovelox a Maratta, sono stati usati come il bancomat della sua giunta. Sono semplicemente le dichiarazioni che l’attuale capogruppo della Lega, Federico Brizi, al tempo consigliere comunale in quota Pdl, rilasciava in riferimento agli autovelox di via Alfonsine e viale dello Stadio. Così come riportano gli articoli di stampa di allora. E pensare che in quel contesto, secondo i numeri forniti dal Comune di Terni si parlava, sempre stando alle cronache di allora, di circa 150 scatti al giorno nel corso del primo mese.

Oggi, stando ai dati pubblicati dai mezzi di informazione, dopo l’accesso agli atti del M5s, la media delle multe elevate quotidianamente sarebbe di 466 al giorno. Ora però per il capogruppo della Lega va tutto bene. La sicurezza stradale è una priorità, sacrosanto il rispetto delle regole, ma è chiaro che se si elevano 466 multe al giorno non si sta facendo prevenzione, si fa repressione e si incassano fiumi di denaro.

Ci domandiamo che credibilità abbia l’amministrazione comunale quando parla di autovelox e sicurezza stradale: a Terni lo stato delle pavimentazioni stradali è penoso, con buche che creano problemi sia alle auto che ai pedoni; le strisce pedonali a malapena sono visibili; i semafori spesso rimangono spenti per mesi dopo un semplice guasto. La giunta più pagata della storia della città doveva portare il cambiamento, invece le cose sono addirittura peggiorate. Quando in città furono installati altri autovelox i rappresentanti della destra, tra cui l’attuale capogruppo della Lega, non esitarono a parlare di tassa occulta e chiedevano altri deterrenti per far rispettare i limiti di velocità. Adesso invece plaudono al record di multe mai fatte in un solo giorno da un’amministrazione comunale.