Settimana di vittorie per la Ternana Calcio Under 13 che, dopo il 3° memorial ‘Luisa Pruni Piccioni’ al campo del Sabotino, si è aggiudicata anche il 1° memorial ‘Luciano Papini’ disputato martedì 4 giugno in quel di Avigliano Umbro e che ha visto anche la partecipazione delle società Real Avigliano, San Gemini e Polisportiva Ternana. In finale i rossoverdi hanno superato il San Gemini.

