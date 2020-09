Avigliano: «Nessun nuovo positivo. Basta commenti fuori luogo»

Una buona notizia per Avigliano Umbro (Terni) e la sua comunità, che conta due persone – colleghi di lavoro – positive al Covid-19. A darla, martedì pomeriggio, è il sindaco Luciano Conti: «Mi è stato comunicato dai servizi sanitari – scrive il primo cittadino – che tutti i secondi tamponi molecolari eseguiti ai soggetti ritenuti a stretto contatto con il primo caso di positività al Covid-19, sono risultati negativi».

Negativi i primi tamponi ai contatti del secondo caso

«La stessa comunicazione – prosegue Conti – ha dato lo stesso esito per i primi tamponi molecolari, esuguiti ai soggetti risultati essere stati a stretto contatto con il secondo caso di positività, quindi anche questi risultano essere tutti negativi, sia quelli relativi ai familiari dello stesso che non. Sarà mia premura appena sarà possibile, dopo aver effettuato il secondo tampone, alle persone alle quali il servizio sanitario riterrà opportuno effettuarlo, darvene comunicazione».

«Buone condizioni di salute»

«Ho raggiunto sempre telefonicamente i nostri due concittadini – spiega il sindaco di Avigliano Umbro -: stanno bene, le loro condizioni di salute non destano alcuna preoccupazione, appena sarà possibile il primo soggetto positivo farà ritorno a casa essendo ancora ricoverato in ospedale, stiamo già predisponendo per accoglierlo e dargli la possibilità di terminare la sua convalescenza in piena sicurezza per lui e per gli altri».

«Basta commenti inopportuni»

«Quello che vi chiedo in questo momento – osserva il primo cittadino – è di dimostrare che siamo una comunità coesa e solidale e di smettere di fare commenti inopportuni o fuori luogo. Il risultato dei tamponi è un ottimo monito, dato dalla Usl, quindi non campato in aria, fidiamoci e comportiamoci di conseguenza. Rinnovo l’invito ad un comportamento corretto per quanto riguarda l’uso di tutti i dispositivi inerenti il virus, compreso il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti soprattutto in luoghi pubblici. Colgo l’occasione con questo comunicato per ringraziare, tutto il personale sanitario territoriale e la Croce Rossa di Avigliano Umbro che hanno svolto un lavoro minuzioso e importante. Un ringraziamento personale al dottor Giorgio Sensini per la sua professionalità, disponibilità e pazienza».