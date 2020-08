Doccia fredda Avigliano: c’è un nuovo positivo

Sospiro di sollievo per i test effettuati nella giornata di martedì, negativi. Non vale lo stesso discorso per giovedì: il sindaco di Avigliano Umbro, Luciano Conti, comunica una nuova positività al covid-19 nel suo territorio. È legato al precedente – e unico – caso riscontrato in precedenza.

IL PRECEDENTE ANNUNCIO: «TEST TUTTI NEGATIVI»

La precisazione

Conti sottolinea che «il soggetto risulta essere stato a contatto con il caso di positività precedente. Preciso che questo soggetto non ha eseguito il tampone martedì insieme agli altri, ma giovedì in mattinata. Ora sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio, le sue condizioni di salute non sono preoccupanti; è già in corso anche per questo caso la puntuale ricerca epidemiologica, per ricostruire gli eventuali contatti. La situazione è monitorata dal sottoscritto in stretta collaborazione – conclude – con i servizi sanitari. A tutti e due i cittadini aviglianesi vanno i miei migliori auguri».