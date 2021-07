Avigliano Umbro, arrivano i colori dell’albero della pace

Un weekend all’insegna della pace, dell’arte e del colore: è quello che si potrà vivere dal 30 luglio al 1° agosto nel centro storico di Avigliano Umbro (Terni). Nella via della Pace, Simona Angeletti (@LoZoodiSimona) realizzerà ‘L’albero della pace’, il suo primo murale in questa cittadina. «Sono stata coinvolta dall’associazione Avigliano Variopinto – racconta Simona Angeletti – che mi ha chiesto un murale in via della Pace, un’opera che trattasse appunto il tema della pace e così ho pensato che, dopo le bandiere, gli arcobaleni, i palloncini, potevo fare un ‘albero della pace’. Ho un mio soggetto che è ‘l’albero cuoroso’, che in molti mi richiedono durante i laboratori del colore: ecco, l’ho riproposto per Avigliano, declinandolo nei colori della pace. Perché è immediato, riconoscibile, e quando fai un murale in contesti più raccolti come questo, c’è bisogno di rendere il gesto artistico più comprensibile e vicino, più immediato. Sarà soprattutto un albero con i cuori, e va bene così. Vorrei che chi si trovasse a passare di lì sorridesse e pensasse che è una bella giornata». L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto dell’associazione Avigliano Variopinto il cui scopo è la rivalutazione artistica e architettonica del centro storico attraverso – appunto – la realizzazione di opere pittoriche su mura e pareti di proprietà privata. Un modo per chiedere ad artisti e sensibilità diverse di interpretare spazi comuni o visibili a tutti e di ‘costringere’ i cittadini, i turisti e chiunque si trovi a passare per la cittadina umbra, a guardare in modo diverso questi luoghi. Appuntamento – aperto a tutti – con ‘L’albero della pace’ è dal 30 luglio al 1° agosto, dalle ore 16 alle 20 con le associazioni ‘Bruna Vecchietti’, ‘Avigliano Variopinto’ e ‘Lo Zoo di Simona’.

