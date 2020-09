Avvocatessa positiva: tribunale chiuso per sanificazione

La comunicazione della presidente Rosanna Ianniello è arrivata lunedì mattina a pochi minuti dall’inizio delle udienze: per la stessa giornata, il tribunale di Terni resterà chiuso per procedere alla sanificazione dei locali. La decisione è legata alla positività al Covid-19 di un’avvocatessa di Terni – che non avrebbe avuto alcun contatto recente con lo stesso tribunale ed i cui colleghi di studio sarebbero tutti negativi al tampone – unitamente ai suoi due figli. Questa la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Terni ai propri associati: «A seguito dell’accertamento di un caso di Covid-19 che ha colpito una collega del Foro di Terni, alla quale formuliamo tutti i nostri migliori auguri di pronta guarigione, la presidente del tribunale ha disposto l’immediata chiusura degli uffici giudiziari al fine di procedere alle necessarie sanificazioni. Tutte le udienze (in presenza) e i processi fissati per il giorno 7 settembre 2020 saranno rinviati a data da destinarsi».

