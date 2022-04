Baravai Music: il 27 agosto c’è Cosmo

Si arricchisce la line-up del Baravai Music con un altro nome importante: Cosmo. Dopo gli annunci dei giorni scorsi di artisti del calibro di Drusilla Foer, Michela Giraud, Chiello e degli internazionali Kevin Morby ed Agnes Obel, è il turno dell’artista piemontese, previsto come headliner per sabato 27 agosto sul palco dell’anfiteatro romano di Terni. Un evento organizzato in collaborazione con Dancity Festival, promosso da Le Macchine Celibi Soc. Coop, LETZ e Degustazioni Musicali. I biglietti sono in vendita su baravai-anfiteatro.com e presso New Sinfony a Terni.

Cosmo in pillole

Reduce dalla ‘Prima festa dell’amore’ tenutasi a Bologna il 15-16 e 18 aprile, è tornato con la promessa di un’estate da vivere sotto palco. Già frontman dei Drink To Me, nell’autunno del 2012 inizia a farsi conoscere sul web come solista. Nel 2013 pubblica il suo primo album Disordine, un insieme di danze sfrenate e riflessioni intimiste. Nel 2016 esce L’Ultima Festa, il singolo certificato disco d’oro che lo fa conoscere al grande pubblico e dà il titolo al suo secondo disco. Il 2018 è l’anno della consacrazione definitiva, a gennaio esce Cosmotronic: un progetto ambizioso, costituito da un doppio album, certificato disco d’oro, che gioca sulle due anime artistiche del dj e producer, ovvero la canzone d’autore e la musica da club, finalmente fusi in uno stile unico e originale. Cosmotronic è il live che ha dato l’occasione a Cosmo di portare in Italia un format che nessun artista italiano ha mai tentato prima: un vero e proprio mini festival, un party itinerante con al centro la sua musica ma anche quella dei tanti ospiti che animano le serate. Il 21 maggio 2021 Cosmo pubblica il nuovo disco La terza estate dell’amore, anticipato da un annuncio unico nel suo genere, che ha visto la musica dell’artista piemontese manifestarsi a sorpresa in parchi cittadini, case abbandonate e luoghi di aggregazione culturale messi a dura prova durante la pandemia.