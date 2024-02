Bartocciate 2024, Terni espugna Perugia: è la prima volta nella storia

di Giovanni Cardarello

A Carnevale ogni scherzo vale. Si potrebbe riassumere così il gustoso e divertente episodio che ha fatto da epilogo alla Gara di Bartocciate del 2024 che si è svolta a Perugia nel giorno di Giovedì Grasso. Un classico della cultura perugina, i componimenti satirici in versi graffianti, irriverenti e dispettosi che tramandano ai nostri giorni la figura del Bartoccio. Figura che, come si legge sulla bella pagina Facebook della Società del Bartoccio, è l’antica maschera perugina che, con le Bartocciate, metteva in ridicolo i potenti.

Ed è proprio un potente importante, un potente che sta facendo notizia in questi giorni ad essere stato messo alla berlina nella gara di Bartocciate dell’anno domini 2024. Il potente di turno è Stefano Bandecchi, ‘Lu Sindicu de Terni’, come lo apostrofa in modo divertente, divertito e graffiante Luigi Cordidonne. Il poeta ternano che ha vinto l’ambito premio segnando peraltro un incredibile record. È la prima volta nella storia che il premio viene assegnato ad un’artista che ha composto i versi non in dialetto perugino. Premio che è stato consegnato a margine di una piccola, ma intensa cerimonia, dal Bartoccio, ovvero Graziano Vinti. Cerimonia a cui ha partecipato il presidente della Società del Bartoccio Renzo Zuccherini.

Come accennato è la prima volta nella storia che una Bartocciata, in un dialetto diverso dal perugino, si afferma nella Gara. Una prima volta che però si spiega con almeno tre validissimi motivi. Il primo è che il pubblico ha apprezzato, e non poco, la graffiante ironia di Cordidonne peraltro unita ad una musicalità dialettale di grande spessore. La seconda è spiegata dallo stesso presidente della Società del Bartoccio: «Siamo felici di questo risultato – si legge sull’edizione del Corriere dell’Umbria oggi in edicola – che dimostra come Perugia oggi non è più il borgo chiuso in sé stesso. Ma è formata da cittadini che provengono da tutta la regione, da tutta Italia e da tanti paesi che arricchiscono, con tante presenze culturali, la città». Il terzo, inevitabilmente, è il potente a cui è dedicata la Bartocciata. Un potente, che ironia della sorte, poche ore dopo la consegna del premio si è dimesso da Sindaco di Terni. Una coincidenza incredibile ma come accennato a Carnevale tutto vale.

Di seguito il componimento che ha vinto la Gara di Bartocciate 2024

Lu Sindicu de Terni

di Luigi Cordidonne

Mo a Tterni ciavemo ‘n zindacu kk’è ‘n ggiojellu

Quarghe picculu difettu però è tandu bellu

N’ge sta a ffa’ casu è ‘n gapoccione e cia ‘nbo de panza

Ma lo sapemo tutti significa “sostanza”.

Kome ‘n toru su lu kunzijere s’è langiatu

Furtuna c’era la pulizzia ke l’a fermatu.

N’ze po’ propriu di’ ke ssia ‘n boeta raffinatu

‘N te scanzi? Te passa sopra kome ‘n karrarmatu!

Spessu Bandecchi ce prova a ‘ffa’ l’americanu

Lui mica cià problemi, pija ‘n fucile ‘n mano

Ha dittu ke de Dubbai Terni è morto meju

Kuann’ò sinditu ‘sta cazzata ho dittu “so’ sveju?”

L’amici mia steono a jacchiera’ drento lu barre

E diceono “chi è quistu? Pablo Escobarre”?

Unu a dittu “’n vidi la capoccia che riluce”?

Quasi quasi me sembra k’arsumija a lu duce

Llà lu cambu l’anno fermatu ke volea sputa’

Sembraa ‘n ginghiale ke non zapeva ndo’ cazzo anna’

Me ricordo ke Terni era rossa e solidale

Ko’ quistu è diventata solamente brutale

Angora me chiedo ma ki cazzu l’a votatu?

Po’ dico “me sa ke quarghe votu l’a compratu”

A li vicchjitti ja’ chiestu lu contu corrente

“Tranguilli penzo io a ‘rmetteve quarghe ddente”

Co’ li sordi sua paga la pulizzia privata

Ma ‘na città no’ sta mejo se se sende armata

Dice ke cco’ le macchine de lusso ce spaccia

Gente come lui me pare solo ‘na minaccia

Cià l’università guadambia tandi quadrini

Come a lu supermercatu danno li bollini

Lui parla spessu de “azzione e reazzione”

‘n zarà ke unu come lui passa da cojone!

Lui cià lu mitu de ggente come Berlusconi

N’andra piaga ke ccià ruinatu l’anni più bboni

All’eleganza e ala Finanza lui fa sberleffu

Tutti in coro nui penzamo “ma che bruttu ceffu!”

M’onno dittu che pure da Fedez quistu è annatu

E anghe da Montanari è statu sfangulatu

A ‘na donna ‘n tv ja dittu k’era d’abbatte’

De da’ potere a ‘sta ggente mo dovemo smette’

Ho anghe vistu ‘llu gran guittu de Crozza Mauriziu

De lu sindacu de Terni svela’ ‘ogni viziu

Me sembra tuttu ‘n ingubo devo esse’ singeru

‘nvece accenno la ttv e lui sta lì perdero

A ‘sto ‘maccione tantu sensibile e garbatu

Nu je’ va a ggeniu resta’ ne l’anonimatu

Drittu n’biedi all’urdimu kunziju cummunale

A dittu ‘n kosa pe’ llui morto abbituale

Se l‘omu n’guarda lu culu de ‘na bella donna

Aggiungo “speciarmente se cià la minigonna”

E nun prova a tromballa, lui non è normale

Nui de Terni dimo “ma k’emo fattu de male?”

Sarìa bellu se fusse ‘na favola ma è storia

Ve raccomanno allora de conserva’ memoria.