Baschi: a Morruzze la rievocazione storica della natività

Morruzze, piccola frazione del comune di Baschi, mette in scena una rievocazione storica della natività. Le botteghe ormai dismesse prendono nuova vita grazie all’entusiasmo di tutta la comunità locale che come in una magia riporta i luoghi ed i mestieri all’antico splendore. Nessun dettaglio è stato trascurato: i costumi sapientemente realizzati a mano, le fiaccole che illuminano gli scorci medievali, i suoni dei mestieri di una volta, l’arrivo dei re magi a cavallo e tante altre emozioni. Lungo l’itinerario, attraverso i vicoli, sarà possibile degustare i prodotti e le antiche ricette del luogo, come il cacio artigianale, il miele e tante altre specialità. «E’ stato solo grazie all’incredibile partecipazione della comunità locale – racconta Antioca Manca, organizzatrice della kermesse – che è stato possibile allestire tutto ciò. Abbiamo percepito un forte desiderio di spiritualità, un rinnovato senso di comunità e di amore per le tradizioni». L’evento è stato realizzato dall’Aps ‘Le mani in tasca’, in collaborazione con la pro loco e il Comune di Baschi e l’unità pastorale di Sant’Atanasio e le parrocchie di Asproli e Izzalini.

