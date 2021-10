Bastia Umbra, trovato deposito della droga a casa di un 23enne

Uno studente 23enne residente a Bastia Umbra (Perugia) è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Assisi. Il giovane è stato notato dalla polizia mentre usciva dai laboratori di un’attività situata nel complesso industriale di Santa Maria degli Angeli (Assisi): dopo essere salito a bordo della sua auto, ha raggiunto il centro di Bastia Umbra dove ha consegnato della droga – una dose di hashish – ad una coetanea, poi segnalata alla prefettura di Perugia in quanto assuntrice.

Di tutto, di più

Il ragazzo è stato fermato nei pressi della sua abitazione, a Bastia, per la successiva perquisizione. In casa c’eradi tutto: 75 grammi di cocaina, 8 panetti di hashish (700 grammi circa) ed altri 68 grammi della stessa droga, 36 bustine di ecstasy (7 grammi), 14 cofanetti con dentro 5 grammi di olio di hashish, 8 ricariche per sigarette elettroniche contenenti principio attivo Thc, 7 barattoli di olio di hashish nonché svariati blister di psicofarmaci e antidolorifici della categoria degli oppiacei. Gli agenti hanno recuperato anche diversi frammenti di cellophane e bustine in plastica, oltre a strumenti per il confezionamento termosaldato della droga. Il 23enne è stato quindi arrestato e ristretto ai domiciliari in attesa della convalida da parte del tribunale di Perugia.