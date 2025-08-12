Ha bevuto e poi ha sparato alcuni colpi in direzione di una casa vicina, allarmando un cittadino. Che ha poi chiamato la polizia di Stato: denunciato un cittadino romeno di 47 anni in seguito a quanto accaduto a Santa Maria degli Angeli.

In azione i poliziotti del commissariato di Assisi. L’uomo era sotto l’effetto dell’alcol e, sentito sul fatto, ha confermato il fatto sminuendone la gravità. «A quel punto, gli agenti hanno provveduto ad effettuare una perquisizione, estesa anche all’abitazione, che ha dato esito positivo; infatti, il 47enne ha consegnato spontaneamente due pistole, nello specifico, una scacciacani e una pistola ad aria compressa, prive del previsto ‘tappo rosso’. Per lui c’è la denuncia per procurato allarme.