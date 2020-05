Bigattini e ami vietati, maxi multe sul Nera

Pescavano con bigattini come esche lungo il fiume Nera, ovvero su acque di categoria ‘A’ dove tale tipo di pesca è vietato. Per questo padre e figlio originari di Bastia Umbra sono stati sanzionati dalle guardie del Wwf di Spoleto e Foligno, nella mattinata di sabato, con altrettanti verbali per complessivi 1.200 euro. Il fatto è avvenuto a Ceselli, frazione di Scheggino (Perugia). I due – riferisce il Wwf umbro – utilizzavano anche l’amo con ardiglione, vietato dalla normativa di settore. Alle sanzioni ha fatto seguito anche il sequestro di tutte le attrezzature da pesca.

