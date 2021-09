Bimbo di 18 mesi precipita dal balcone: la zia lo afferra al volo e lo salva

Un bimbo di 18 mesi è caduto dal balcone di un palazzo, a Bastia Umbra (Perugia). Il fatto è accaduto martedì mattina in zona Conservone. Una fatalità, a differenza del recente episodio avvenuto a Napoli in cui è morto un bambino di 4 anni, con l’ipotesi di omicidio sostenuta dalle ammissioni. Il piccolo di Bastia, per fortuna, si è salvato perché di sotto c’era la zia che ha assistito alla scena e lo ha afferrato al volo. Immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il piccolo al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Ricoverato in osservazione nel reparto di pediatria, sta bene e non risulta in pericolo di vita.

Afferrato per una gamba

Stando a quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Assisi, intervenuti sul posto con il personale del comando stazione di Bastia Umbra, la zia – si tratta di una famiglia di origini sudamericane – si sarebbe accorta che il bimbo, sfuggito all’attenzione della mamma, si stava arrampicando pericolosamente e mentre provava a dare l’allarme lo ha visto cadere. Quindi si è precipitata in corrispondenza del possibile punto di caduta e lo ha afferrato per una gamba, dopo un volo di circa tre metri. Per il piccolo, ‘solo’ qualche escoriazione e una storia da raccontare quando sarà grande.