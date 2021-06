Blitz con 15 uomini a Elce, arrestato spacciatore nigeriano di 30 anni

Nella notte fra martedì e mercoledì blitz con massiccio spiegamento di forze – ben 15 uomini – dei carabinieri di Perugia, che hanno arrestato un 30enne nigeriano accusato di essere uno spacciatore. Erano arrivate numerose segnalazioni in tal senso.

Tutto il necessario per confezionare le dosi

L’uomo è stato fermato nella zona del quartiere Elce, a Perugia, ed è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di droga, già suddivisa in dosi. La successiva perquisizione effettuata al domicilio ha consentito di recuperare, nascosti in camera da letto, altri 80 grammi circa di eroina. Inoltre, sono stati sequestrati: un bilancino di precisione; un frullatore; materiale atto al confezionamento; 500 euro in contanti. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Perugia – Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria.